​В Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

В Сургуте завершена реставрация мемориальной доски, установленной в честь Заслуженного строителя России, почётного гражданина Югры, Сургута и Сургутского района Валентина Солохина.

Легендарный инженер-мостостроитель более полувека работал на благо региона. Под его руководством было возведено около трёх тысяч мостов, путепроводов и причалов, в том числе вантовый мост через Обь в Сургуте, ставший одной из знаковых транспортных артерий Югры. Реализованные им проекты способствовали развитию сообщения между округом, Ямалом, Тюменской областью, Уралом и центральной частью страны.

В 2021 году на фасаде дома № 26 по улице Энергетиков, где жил Солохин, установили мемориальную доску. Со временем она утратила первоначальный вид и потребовала реставрации. Работы профинансировала компания «Мостострой-11» (входит в «Нацпроектстрой»), которой Валентин Солохин руководил много лет. В результате проведённых художественных работ памятная доска восстановлена и вновь открыта для горожан.