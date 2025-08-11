Сургут отметил День физкультурника масштабным спортивным фестивалем

В Сургуте завершился масштабный фестиваль «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ», приуроченный ко Дню физкультурника. С 9 июля горожане и гости города участвовали в спортивных мероприятиях, а финальный день собрал более десяти тысяч человек на площадке комплекса «Олимп».

За месяц прошло свыше сотни активностей на разных площадках, включая тренировки для семей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для участников СВО, проходящих реабилитацию.

«Спорт ‒ это здоровье, спорт ‒ это жизнь! Он объединяет и задает тонус, учит держать удар и побеждать», – отметил глава города Максим Слепов.

Заместитель главы Сургута Владимир Фризен подчеркнул, что город соответствует девизу «спорт ‒ норма жизни» и пожелал спортсменам высоких результатов.

В заключительный день прошли турнир по силе удара, занятия по суставной гимнастике, игра в гольф, соревнования по бочча, корнхолу, джакколо, армрестлинг, а также работала детская анимационная зона и ярмарка местных товаропроизводителей.

Сургутянин Глеб Рахманин, победитель турнира по армрестлингу, отметил, что спортивная инфраструктура города находится на высоком уровне и приучает к спорту с детства.

После фестиваля в Сургуте стартует первая в Югре спартакиада для семей участников СВО «ZAГЛАВНОЕ». Участники смогут проявить себя в различных спортивных дисциплинах.