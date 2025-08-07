​В Сургуте впервые в этом году родилась тройня

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства на свет появилась первая в этом году тройня. Как сообщила президент учреждения Лариса Белоцерковцева, роды прошли в экстренном порядке на 32-й неделе беременности.

Пациентке, 21-летней жительнице округа, потребовалась срочная операция из-за преждевременного излития околоплодных вод и предлежания петель пуповины. Благодаря слаженной работе врачей и медицинского персонала операция прошла успешно. В результате на свет появились трое недоношенных, но жизнеспособных малышей:

Мальчик , вес — 1430 г, рост — 40 см

, вес — 1430 г, рост — 40 см Девочка , вес — 1380 г, рост — 37 см

, вес — 1380 г, рост — 37 см Девочка, вес — 1340 г, рост — 40 см

Сейчас мама и новорожденные находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Сначала малыши проходили лечение в реанимации, после стабилизации их перевели в отделение патологии новорожденных. Медики делают все возможное, чтобы дети быстрее окрепли и смогли отправиться домой.

Лариса Белоцерковцева выразила благодарность команде, принявшей участие в сложных родах: акушеру-гинекологу Павлу Пастернаку, ассистенту Шахло Фозиловой, операционной медсестре Татьяне Слободчиковой, анестезиологу Евгению Лазареву, медсестре-анестезисту Оксане Маркеловой, неонатологу Тимофею Медведеву, трансфузиологу Вадиму Зинину.

«От всей души поздравляю молодую маму с рождением тройни! Желаю крепкого здоровья, сил и много счастливых моментов!» — написала глава центра.