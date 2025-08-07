​В Сургутском районе одобрены новые проекты комплексного развития территорий

В Сургутском районе расширяется применение механизма комплексного развития территорий (КРТ) — новые проекты, предложенные муниципалитетом, получили одобрение градостроительного совета Югры. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой по следам заседания под председательством губернатора округа Руслана Кухарука.

Три заявки от поселений Солнечный и Барсово были признаны соответствующими требованиям КРТ и одобрены для реализации. Механизм предполагает реновацию территорий: снос аварийных домов, строительство нового жилья и создание современной социальной и инженерной инфраструктуры.

В Барсово комплексное развитие планируется в границах улиц Апрельская — Щемелева, а также в районе улиц Кубанская, Мостостроителей, Обская и Майская. В этих зонах появятся многоквартирные дома, а также обязательные элементы благоустройства — сквер, аллеи и другие общественные пространства.

В поселке Солнечный развитие затронет третий и пятый кварталы. Здесь, кроме жилья и благоустроенных территорий, планируется строительство молодежного центра.

Напомним, что Сургутский район впервые начал использовать механизм КРТ в 2024 году. Пилотной площадкой стала территория в Барсово. Земельный участок был размежеван, поставлен на кадастровый учет и передан застройщику. Строительство многоквартирных домов на нем должно стартовать до конца текущего года.