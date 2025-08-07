В Сургуте освоили новую методику лечения туннельного синдрома кисти

Врачи Сургутской травматологической больницы начали применять новую малоинвазивную методику лечения синдрома запястного канала — довольно распространенное заболевание среди тех, кто работает за компьютером, а также таких профессий, как швеи, художники или музыканты. Эндоскопические операции уже успешно выполнены и отмечены хорошими результатами, пишет Депздрав Югры.

Синдром запястного канала — это состояние, при котором происходит сдавление срединного нерва в запястье. Его симптомы — онемение пальцев, боль, снижение силы и чувствительности — мешают человеку вести полноценную жизнь. Ранее в Сургуте такие операции проводились только открытым способом. Теперь пациентам доступна щадящая альтернатива — хирургическое вмешательство через разрез длиной всего 1,5 сантиметра.

Новую методику внедрил нейрохирург Мухаммед Адильханович Шушаев при поддержке заместителя главного врача по нейрохирургии Андрея Николаевича Матвеева. Специалист прошёл обучение в Федеральном нейрохирургическом центре имени академика Бурденко.

Эндоскопия позволяет освободить срединный нерв с высокой точностью, не повреждая окружающие ткани. Благодаря этому пациенты начинают пользоваться рукой уже в день операции, а после вмешательства остаётся лишь едва заметный шрам.