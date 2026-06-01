Югра открыла пятиметровый арт-объект биатлониста в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко открыли новый арт-объект — пятиметровую фигуру биатлониста из нержавеющей стали. Монумент стал символом стойкости, точности и воли к победе, сообщает ugra-news.ru.

В церемонии приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, представители спортивного сообщества, жители и гости города. Ведущим мероприятия стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Арт-объект станет еще одним символом спортивного духа Югры. Скульптура ловит момент перед выстрелом: сила, концентрация, победа! Открытие памятника символично совпало с днем рождения Александра Васильевича Филипенко, первого губернатора Югры, почетного гражданина автономного округа, чье видение и поддержка сыграли решающую роль в становлении биатлона как одной из визитных карточек нашего региона. Его вклад заложил основы спортивных традиций, которые продолжают развиваться и по сей день», — подчеркнул Руслан Кухарук.

По замыслу авторов, монумент должен напоминать о силе характера, упорстве и стремлении к высоким результатам, которые отличают настоящих спортсменов. Открытие арт-объекта стало еще одним событием в спортивной жизни региона.

Дмитрий Губерниев отметил, что именно в Югре в свое время начинался международный биатлон в новой России. По его словам, после реконструкции стадион снова примет крупные соревнования.

«Здесь, в Югре, в свое время начинался международный биатлон в новой России. И он сейчас продолжается, этот стадион переживает реконструкцию. Сюда в начале сезона приедем проводить Кубок страны, здесь проведем чемпионат России. Здесь спортсмены будут проходить штрафной круг, и этот монумент-биатлонист будет укоризненно как бы поглядывать: эх, ребята, надо было стрелять точно и прийти к финишу первым. Югра прекрасна, великолепный стадион мирового уровня. Мы здесь провели два чемпионата мира, я думаю, что проведем еще. Поэтому самое главное Югре не снижать оборотов. Я с огромным удовольствием летом, зимой приезжаю и мне нравится спортивное развитие региона. Югра — флагман во многих летних и зимних видах», — сказал Дмитрий Губерниев.