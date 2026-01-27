В столице Югры эвакуировали несколько школ из-за телефонных террористов

16+
В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами довели до эвакуации нескольких школ
Фото Freepik

В Ханты-Мансийске около полудня 27 января 2026 года из нескольких школ экстренно эвакуировали учащихся и персонал. Причиной стали анонимные сообщения с угрозами, поступившие в правоохранительные органы. Информацию подтвердили в оперативных службах Югры.

Детей и сотрудников учебных заведений оперативно вывели из зданий и разместили в безопасных местах. На месте работают кинологи со служебными собаками, взрывотехники и сотрудники Росгвардии — они проводят осмотр зданий и прилегающих территорий.

В оперативных службах сообщили, что сейчас устанавливается источник угроз и выясняются обстоятельства произошедшего. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Занятия в эвакуированных школах временно приостановлены до завершения проверок.

Родителей уведомили через школьные мессенджеры и горячие линии. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.


