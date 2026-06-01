Спрос на строительство загородных домов вырос на фоне снижения ипотечных ставок

С 1 июня банки снижают ставки по ипотечным программам на индивидуальное жилищное строительство. А аналитики уже повысили годовой прогноз выдач ипотеки на ИЖС в России на 30–40% относительно показателей 2025 года.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии ПМЭФ-2026 прокомментировал тенденцию: «Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что люди больше не ждут идеального момента. В мае мы отметили рост заявок на ИЖС по рыночным условиям более чем на 20% по сравнению с апрелем».

На ипотеку влияет размер первоначального взноса и ряд других параметров, но прежний психологический уровень ставок в 20% уже остался в прошлом. Эксперты подтверждают слова топ-менеджера банка, отмечая, что квадратный метр загородной недвижимости сегодня обходится на 25–35% дешевле, чем в городской квартире. А ипотеку на ИЖС выдают как для покупки земли и строительства «с нуля», так и на возведение дома на уже имеющемся участке.