Аэропорты Пулково и Шереметьево запустили посадку на рейсы по биометрии

Из аэропорта Пулково в Москве вылетел самолет с первыми пассажирами, которые воспользовались сервисом биометрической посадки на рейс. Об этом сообщает «Газета.ru». В Пулково официально запустили биометрический проход предполетных процедур. Первый рейс с использованием нового сервиса отправился в Москву 1 июня в 00:40 мск.

С 1 июня посадка на рейс по биометрии также стала доступна в аэропорту Шереметьево.

Опция работает в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной Единой биометрической системы. Биометрия станет альтернативой предъявлению паспорта.

С помощью сервиса пассажиры смогут пройти регистрацию на рейс, предполетные процедуры и посадку на борт. При этом на время эксперимента даже при использовании биометрии нужно иметь при себе паспорт.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее сдать биометрические данные в единую систему. Это можно сделать, в частности, в банках. После этого в системе создается цифровой шаблон, который подтверждает личность пассажира.