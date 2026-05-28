Более четырех тысяч жителей Тюменской области нашли работу через кадровые центры «Работа России» в 2026 году

В Тюменской области с начала года в кадровые центры «Работа России» обратились более 12 тысяч человек. Четыре тысячи из них уже трудоустроены. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Кадровые центры «Работа России» модернизируются в рамках национального проекта «Кадры». Они не только помогают с трудоустройством, но и участвуют в подготовке специалистов, взаимодействуя с образовательными учреждениями и работодателями.

Глава региона также отметил, что повышению престижа рабочих специальностей способствуют чемпионаты профессионального мастерства – «Лучший по профессии», «Абилимпикс» и «Профессионалы». Именно рабочих специальностей сегодня больше всего на рынке труда.

«Ренат Аюпов – один из шести профессионалов, которые представят наш регион в финале конкурса «Лучший по профессии». Ренат работает машинистом экскаватора в компании «Транснефть – Сибирь», готовит площадки для прокладки трубопроводов. Он неоднократно становился победителем конкурсов на уровне предприятия, а в этом году стал лучшим по профессии на региональном этапе», – рассказал губернатор.

В текущем году тюменская сборная уже завоевала 29 медалей на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы». Финал национального чемпионата пройдет в четырех городах России – Нижнем Новгороде, Калуге, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.