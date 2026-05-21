Первый полуфинал конкурса «Быть, а не казаться» для Приволжского и Уральского округов пройдет в Тюмени

В Тюменской области 17 жителей прошли в полуфинал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Конкурс, который проводится с 2024 года по поручению президента РФ, в этом году собрал более 80 тысяч заявок со всей страны. В полуфинал вышли две тысячи участников.

Полуфиналисты пройдут обучение, получат поддержку развития карьеры в сфере наставничества и возможность реализовать проекты в системе Росмолодежи. Конкурс проводится в шести номинациях: «Быть примером», «Наставник-лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник», «Начинающий наставник» и «Опытный наставник».

«Первый полуфинал конкурса для Приволжского и Уральского федеральных округов пройдет в Тюмени. Выбор организаторов доказывает динамичное развитие института наставничества в нашем регионе, его востребованность и профессионализм. Будем ждать участников конкурса из 20 субъектов страны на нашей тюменской земле», – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Полуфиналы пройдут в очном формате в июне-августе 2026 года, финал состоится в сентябре.