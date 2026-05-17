В Тюменской области увеличили выпуск молочной продукции

Тюменские аграрии продолжают наращивать объемы производства и расширять географию поставок. В 2025 году продукция местных предприятий была отправлена в 21 страну мира – это рапсовое масло, молочные и кондитерские изделия. Среди ключевых импортеров – Казахстан, Китай, Турция, Беларусь, Индия, Монголия и Саудовская Аравия.

– Например, завод «Тюменьмолоко» обновил технологическую базу, что позволило в 2025 году увеличить выпуск питьевого молока на 56%, а кисломолочной продукции – на 33%. Предприятие «Покровские просторы» из Ярковского муниципального округа реализует инвестиционный проект – там налаживают производство сыра, – напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Особый спрос, по словам губернатора, приходится на продукцию глубокой переработки зерновых культур – глютен и спирт. Отдельная ставка делается на лизин, который выпускает ишимское предприятие «Аминосиб» – дочерняя структура Агрохолдинга «Юбилейный». Завод является крупнейшим проектом федерального значения по глубокой переработке пшеницы: ежегодно перерабатывается 120 тысяч тонн зерна.

– Сейчас модернизируем предприятие в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В будущем это поможет нарастить объемы производства, – заявил Александр Моор.