Новые тракторы и оборудование поступят в Голышмановское, Омутинское и Сорокинское лесничества

В Тюменской области в 2026 году модернизируют три лесных питомнических хозяйства. Деньги на обновление – 14,9 миллиона рублей – выделены из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Работы пройдут в Голышмановском, Омутинском и Сорокинском лесничествах.

Первая техника уже поступила. Тракторные самосвальные прицепы распределены по филиалам Тюменской авиабазы и задействованы в работе. Всего по контрактам запланирована поставка трех тракторов «Беларус-82.1» и 30 единиц специализированного оборудования: сеялок, культиваторов, мульчирователей, плугов и разбрасывателей удобрений. Сроки поставки основной техники – июль-август 2026 года.

Лесные питомники – это участки земли или теплицы, где выращивают сеянцы и саженцы для лесовосстановления. После модернизации новая техника будет задействована в работах по выращиванию сеянцев сосны с открытой корневой системой. В 2026 году запланировано производство не менее 14,8 миллиона штук таких сеянцев, которые затем высадят на вырубках, гарях и безлесных участках .

Всего в 2026 году в Тюменской области планируют вырастить не менее 16 миллионов сеянцев хвойных пород (с учетом посадочного материала из открытых питомников и теплиц). Новые лесные культуры займут около 2,6 тысячи гектаров.

Как ранее сообщал департамент лесного комплекса, в 2025 году площадь восстановленных лесов в регионе превысила площадь вырубленных и погибших в 1,5 раза.