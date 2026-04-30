ЦОДД заявил о готовности дорожных камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости

Дорожные камеры в России технически готовы к возможному снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на интервью гендиректора Центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка Радио РБК. При этом окончательное решение по этому вопросу должны принимать правительство и МВД.

По словам Михаила Кизлыка, в паспорте современных комплексов фото- и видеофиксации указана погрешность в 1 км/ч. Это, как он отметил, позволяет камерам фиксировать скорость с минимальной ошибкой.

«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фото-видеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда "за"», — сказал Михаил Кизлык.

В публикации также напоминается, что в декабре правительство поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить пакет изменений в ПДД. В него входят в том числе требования для водителей соблюдать указания электронных дорожных знаков и табло, например ограничения скорости. Следующим шагом власти могут обсудить отмену нынешнего нештрафуемого порога в 20 км/ч. Эту идею поддерживают и в Ассоциации транспортных экспертов и специалистов.