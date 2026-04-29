Губернатор Тюменской области рассказал о борьбе с нелегальной миграцией и помощи коренным народам Севера на совещании в Сургуте

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года, которое провел в Сургуте заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов. В совещании также участвовал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и главы регионов УрФО.

«Межнациональное согласие и мир – важнейшее направление работы как правительства Тюменской области, так и федеральных органов власти», – заявил Александр Моор.

Губернатор проинформировал участников, что региональные власти совместно с федеральными структурами и общественниками делают все, чтобы не допускать распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских проявлений, особенно среди молодежи.

«В числе наших важнейших задач – борьба с нелегальной миграцией и адаптация законопослушных мигрантов к жизни в российском многонациональном обществе», – акцентировал глава региона.

Отдельно Александр Моор остановился на сохранении культуры коренных малочисленных народов Севера. В Тюменской области живут более полутора тысяч ханты, манси, ненцев и селькупов. На системной основе им оказывают необходимую помощь – например, выделяют средства на горюче-смазочные материалы для снегоходов.

«При поддержке регионального правительства общественные объединения коренных малочисленных народов Севера ведут активную работу по сбережению и популяризации национальных культур», – отметил губернатор.

Укрепление межнационального мира и согласия – одно из ключевых условий устойчивого развития страны, особенно в Год единства народов России, подчеркнул Александр Моор.