Почти половина микробизнеса в России работает без прибыли и рискует уйти с рынка

Почти половина российских компаний с оборотом до 20 млн рублей работает без прибыли. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок. По оценке Торгово-промышленной палаты, ситуация еще тяжелее: в первом квартале без прибыли остались 65% предприятий.

Главной проблемой более трети предпринимателей называют падение спроса. Еще около четверти опрошенных указывают на рост издержек и дорогие кредиты. Несмотря на снижение ключевой ставки, заемные деньги по-прежнему недоступны для половины компаний.

Сильнее всего, по данным исследования, страдают малые и средние предприятия в розничной торговле, общепите, сфере бытовых услуг, строительстве и частной медицине. Эксперты считают, что если экономическая ситуация в ближайший год не изменится, рынок может столкнуться с новой волной закрытий.

Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова считает, что речь идет о серьезном кризисе в сегменте малого предпринимательства. По ее словам, люди сокращают траты, спрос снижается, а бизнес дополнительно ощущает налоговую нагрузку, отмену ряда льгот и рост страховых взносов.

Эксперт отмечает, что компании со стабильным денежным потоком еще могут продержаться некоторое время, однако их ресурс постепенно иссякает. По ее оценке, без заметного удешевления кредитов значительная часть таких предприятий может уйти с рынка.

В Торгово-промышленной палате также считают, что даже резкое снижение ключевой ставки уже не сможет полностью исправить ситуацию. На этом фоне специалисты ждут в 2026 году волну закрытий, которая может привести к росту цен, ослаблению конкуренции и ухудшению сервиса.