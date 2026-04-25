Тюменская область подписала соглашение с резидентом инновационного центра «Сириус»

Тюменская область первой в стране протестирует новейшие цифровые разработки в сфере видеоаналитики и искусственного интеллекта. На международной выставке Securika Moscow 2026 правительство региона подписало соглашение о научно-технологическом сотрудничестве с компанией «Видеофор-Юг», резидентом инновационного центра «Сириус».

Умные системы опробуют в городской среде, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве и на стройплощадках. Особое внимание уделят социальным объектам и повышению общественной безопасности. Территория области станет базой для изучения и применения перспективных разработок, которые только готовятся к выходу на широкий рынок.

Стороны также договорились о проведении совместных профильных мероприятий и запуске образовательных программ для государственных служащих.

«Тюменская область активно использует современные технологии, которые делают жизнь горожан безопаснее и комфортнее. Для этого в регионе работают комплексы мониторинга дорог, системы на базе ИИ для предотвращения ДТП и лесных пожаров. Каждое из этих решений уже доказало свою эффективность. Именно опора на проверенный опыт позволяет нам оставаться открытыми к новым партнерствам», – отметил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Напомним, что в Тюменской области уже внедрены и успешно работают видеоаналитические системы для распознавания лиц и номеров авто (точность более 80%), система «Лесохранитель» (104 камеры выявляют более половины лесных пожаров), а также ИИ для обработки медицинских снимков и документооборота. В 2025 году регион вошел в тройку лидеров по внедрению доверенного искусственного интеллекта.