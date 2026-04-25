В Тюмени прошел региональный отбор на III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Масштабное событие состоится 8-9 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. Экспертный совет, в который вошли представители органов власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ, выбрал счастливчиков, которым предстоит представить Тюменскую область в столице.

В этом году критерии отбора стали строже. Как отметила начальник управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова, в приоритете – участники СВО, волонтеры, врачи, учителя и представители самых востребованных профессий.

«В этом году у нас добавились критерии, потому что очень сложно отбирать пары – все они красивые, счастливые, замечательные, и каждая пара интересна по-своему. Критерии отражают запрос времени», – пояснила она.

Заместитель председателя тюменского регионального отделения «Союза женщин России» Олеся Потапова призналась, что отбор дался непросто. «Было очень сложно провести этот отбор, потому что пары очень интересные. У каждой своя необыкновенная история любви», – поделилась она, пожелав участникам словами поэта Эдуарда Асадова: «Не привыкайте никогда к любви!»

Отобранные пары продолжат борьбу за право стать частью федерального фестиваля. Им предстоит подготовить заявки и пройти следующий этап отбора.

Напомним, что заявочная кампания стартовала в Тюменской области ранее. Участвовать могли пары, соответствующие хотя бы двум критериям: общественная или волонтерская деятельность, работа в социально значимых сферах, служба в армии или силовых структурах, сохранение культурных традиций, воспитание в многодетной семье. Всероссийский свадебный фестиваль пройдет 7-9 июля в Национальном центре «Россия» в Москве.