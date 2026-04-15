В Казанском округе модернизируют автомобильный пункт пропуска «Казанское – Кызыл Жар»

В Тюмени прошло совещание пограничных представителей России и Казахстана. Губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников, назвал Республику Казахстан ближайшим соседом и одним из главных внешнеторговых партнеров региона.

По итогам 2025 года товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном увеличился почти на 16%. «Казахстанские пограничники вместе с российскими коллегами играют в этих процессах очень важную роль», – подчеркнул глава региона.

Результатом договоренностей, достигнутых во время встречи Александра Моора с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, стала модернизация автомобильно-пропускного пункта «Казанское – Кызыл Жар» в Казанском муниципальном округе. Капитальный ремонт завершится в 2027 году, пересечение границы станет более комфортным.

Граница между Россией и Казахстаном – это, прежде всего, зона доверия и безопасности, акцентировал внимание Александр Моор. Общими усилиями пограничных служб ведется борьба с международным терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркопреступностью.

«Рабочие встречи всегда способствуют решению имеющихся вопросов и совместному достижению поставленных целей. Особенно когда они проходят в атмосфере взаимопонимания», – заявил первый заместитель начальника департамента охраны границы пограничной службы КНБ Республики Казахстан Серик Ахметкалиев.

Участники совещания обсудили деятельность пограничных представителей на российско-казахстанском участке государственной границы, состояние режима границы, профилактику и урегулирование пограничных инцидентов. Представители пограничных служб России и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве.