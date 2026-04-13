Более 5,5 тысячи заявок и тысяча номеров: в Тюмени завершилась «Студенческая весна-2026»

В Тюменской филармонии состоялся гала-концерт XXXI Областного фестиваля «Студенческая весна», который собрал рекордное количество участников. В этом году организаторы приняли более 5,5 тысячи заявок от студентов в возрасте от 16 до 35 лет из 22 учебных заведений. Жюри отсмотрело свыше тысячи творческих номеров.

Губернатор Александр Моор лично вручил Гран-при в театральном направлении. В категории «А» (вузы) победителем стал театр танца «Проспект» Тюменского индустриального университета с номером «Чучело». В категории «Б» (ссузы) награду получила Екатерина Дудко из Тобольского многопрофильного техникума.

«На "Студенческой весне" рождаются звезды и сбываются самые заветные мечты. Фестиваль неизменно дарит нам яркие эмоции и радость общения, – отметил Александр Моор. – Гала-концерт "Студвесны" в этом году совпал с Днем космонавтики. У студентов и космонавтов намного больше общего, чем может показаться: они такие же решительные, смелые и готовы ко всему новому».

Директор департамента молодежной политики Артем Дяченко вручил Гран-при в направлении «Оригинальный жанр» студии «мимО» из ТИУ. В номинации «Мода» победу одержали стиль-студия «Кружева» (ТИУ) и студия моды «МАКОШЬ» из Многопрофильного колледжа ТИУ. В музыкальном направлении лучшим признан Евгений Миронов из ТюмГУ.

Команды-победительницы войдут в состав делегации Тюменской области, которая в июне представит регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Красноярске.

Напомним, в прошлом году на федеральном этапе тюменцы завоевали 26 наград, а сборная региона впервые в истории победила в номинации «Прорыв года» . В этом году фестиваль в Тюмени проходил при поддержке департамента молодежной политики Тюменской области и Дворца «Пионер».