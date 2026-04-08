Семье с тремя участниками СВО из Нижнетавдинского округа помогут восстановить сгоревший дом

На личном приеме граждан к губернатору Тюменской области Александру Моору обратилась Светлана Зайцева из Нижнетавдинского округа. В ее семье – три действующих участника специальной военной операции. В прошлом году пожар уничтожил их дом. Сейчас нужны средства на закладку нового фундамента.

Губернатор поручил оказать семье материальную помощь. Глава округа будет информировать о ходе строительства.

«Светлана Леонидовна Зайцева, в семье которой сразу три действующих участника СВО, рассказала о пожаре, который уничтожил дом в прошлом году. Сейчас нужны средства на закладку нового фундамента. Окажем материальную помощь, также поручил главе округа информировать о ходе строительства», – рассказал глава региона по итогу личного приема жителей Тюменской области.

Исполнение поручения Александр Моор держит на личном контроле.

Напомним, в Тюменской области действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для их семей. Среди них – помощь в ремонте жилья, выплаты и другие виды поддержки. Ранее сообщалось, что участники СВО также получили право на первоочередное получение древесины для строительства жилья.