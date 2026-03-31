2 апреля Мост влюбленных зажжется синим в поддержку семей с детьми с аутизмом

2 апреля в Тюмени пройдет всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, приуроченный к Всемирному дню информирования об аутизме. В этот день Мост влюбленных на весь вечер зажжется синим – цветом, который символизирует поддержку людей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Фестиваль объединит семьи, воспитывающие детей с РАС, специалистов в сфере медицины и социальной поддержки, педагогов, представителей НКО, бизнеса и органов власти, рассказали в департамента социального развития Тюменской области. В Тюмени площадкой мероприятия станет детский центр «Музейляндия» (Музей Словцова, 1 этаж) по адресу: ул. Советская, 63.

Для ребят и их родителей подготовлена мультиформатная программа: обучающие активности, мастер-классы, консультации специалистов, лекторий. Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

«Для родителей ребенка с инвалидностью важно чувствовать, что они не одни. Поддержка должна быть системной и комплексной – в образовании, культуре, спорте, здравоохранении, социальной сфере. Только вместе можно создать среду, в которой каждый ребенок может расти и развиваться, а семьи получают необходимую помощь», – отметила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

С 29 марта по 5 апреля фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходит одновременно в 72 регионах страны. Организатором фестиваля в Тюмени выступает Центр комплексной реабилитации «Родник» при поддержке департамента социального развития Тюменской области.