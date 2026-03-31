Марьино ущелье в Исетском районе станет новой точкой притяжения экотуристов

В Тюменской области развивают экологический туризм. Одно из таких мест – Марьино ущелье около села Красногорского в Исетском округе. Площадь памятника природы – более 26 тысяч гектаров. Здесь встречается около 400 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу Тюменской области. С вершины ущелья открываются живописные виды на Приисетье.

«Развивать особо охраняемые природные территории и открывать их для путешественников – одна из задач нацпроекта "Экологическое благополучие"», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Развитие туризма в регионе не ограничивается природными достопримечательностями. Напомним, в Тобольском районе ищут инвестора для создания нового туристического объекта. Участок в 2,4 гектара расположен прямо у стен знаменитого Абалакского монастыря, рядом с популярным туристическим комплексом. Здесь можно построить эко-отели, глэмпинги, спортивные и оздоровительные центры, парки развлечений.

«Регион обладает уникальными рекреационными возможностями, и интерес со стороны бизнеса к созданию объектов гостеприимства постоянно увеличивается», – отмечал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Как ранее рассказывал губернатор в интервью радио «Маяк», Тюменская область активно создает условия для семейного отдыха и привлечения гостей из других регионов. Развитие туризма – одно из приоритетных направлений, которое поможет сделать регион еще более привлекательным для путешественников.