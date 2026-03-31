Операторы связи могут начать взимать плату за VPN-трафик

Минцифры предложило операторам связи и интернет-компаниям ограничить использование VPN-сервисов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провел совещания с представителями операторов связи и цифровых платформ, таких как VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс». В ходе встреч он попросил бизнес принять меры против обхода блокировок.

В частности, операторам предложили ввести плату за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях. Как утверждают источники Forbes, такие изменения могут начать действовать уже с 1 мая.

Эксперты отмечают, что технически операторы и платформы могут определить использование VPN, однако сделать это со стопроцентной точностью невозможно. Обычно анализируется совокупность признаков ‒ IP-адрес, геолокация, настройки устройства и другие параметры.

При этом операторы видят только факт использования VPN, но не содержимое трафика ‒ какие сайты посещает пользователь или какие данные передает.