Эльвира Набиуллина заявила об ограниченном влиянии повышения НДС на рост цен в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС в России оказало ограниченное влияние на рост цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее выступление на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год. По словам Набиуллиной, ЦБ анализировал ценовую динамику в декабре, январе и феврале и пришел к выводу, что эффект от налоговых изменений оказался сдержанным.

Она уточнила, что вклад этих изменений в инфляцию составил чуть более 1 процентного пункта. При этом глава регулятора подчеркнула: при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы заметнее, и рост налогов в значительной степени переложили бы в цены, однако этого не произошло.

Набиуллина также заявила, что при развитии ситуации по прогнозу ЦБ уже к концу этого года можно будет говорить о завершении периода высокой инфляции, который продолжался пять лет. По ее словам, после этого можно рассчитывать на умеренные рыночные процентные ставки и более понятные условия для долгосрочного планирования бизнеса.

Напомним, что основную ставку НДС в России повысили с 20 до 22% с 1 января. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что эти меры нужны для обеспечения потребностей военной операции и финансирования национальных проектов. Одновременно с этим в стране перестроили систему налогообложения для малого бизнеса.

Для Банка России таргетирование инфляции остается приоритетом денежно-кредитной политики, целевой уровень составляет 4%. По итогам февраля инфляция достигла 5,9%, а к концу 2026 года, по прогнозу регулятора, должна замедлиться до 4,5-5,5%.