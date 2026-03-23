В Тюмени открылся крупнейший спорткомплекс на 3000 посетителей в день

В Тюмени при поддержке региональных властей и Инвестиционного агентства открылся спортивный комплекс семейного отдыха «Лайм Фитнес». Площадь объекта – десять тысяч квадратных метров, ежедневно он может принимать до трех тысяч посетителей, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В комплексе расположен 50-метровый плавательный бассейн и детский бассейн для обучения плаванию. Здесь также разместился фитнес-центр с зонами для спортивных секций, подготовки спортсменов и проведения соревнований.

Открытие – не просто социальное событие, а часть системной работы региона по привлечению инвестиций в спорт. Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов сообщил, что сейчас в области реализуется 19 проектов в сфере физкультуры и спорта: «Экономический эффект – 7,2 миллиарда рублей – это частные и государственные инвестиции, которые работают на регион. Реализация этих проектов создаст почти 700 новых рабочих мест».

Среди них – строительство и модернизация объектов для художественной гимнастики, футбола, водных и ледовых видов спорта, конного спорта. В прошлом году при поддержке региона открылся ледовый комплекс «Эскимо». В 2026 году готовятся к запуску центр художественной гимнастики и обновленный водный комплекс на улице Одесской.