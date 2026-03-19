Минздрав РФ рекомендовал отправлять к психологу женщин, которые не хотят детей

В России женщин, которые не хотят иметь детей, при диспансеризации будут направлять к психологу. Такие рекомендации утвердил Минздрав в новых методических материалах.

Во время профилактических осмотров пациенты заполняют анкеты. В анкете для женщин есть вопрос: «Сколько детей вы бы хотели иметь, включая родившихся?». Если женщина отвечает «0», врачу рекомендуется предложить ей консультацию медицинского психолога.

Для мужчин предусмотрен похожий вопрос: «Сколько детей вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?» Однако направление к психологу в их случае рекомендациями не предусмотрено.

В Минздраве пояснили, что изменения направлены на повышение рождаемости и профилактику абортов. На консультации женщине могут рассказать о мерах поддержки семей с детьми и обсудить возможные варианты в ситуации репродуктивного выбора.

Если выяснится, что женщина находится в трудной жизненной ситуации, ей также могут предложить помощь специалиста по социальной работе – например, проконсультировать по мерам поддержки.

При этом в ведомстве подчеркивают, что все рекомендации носят добровольный характер. Консультация возможна только с согласия пациентки.