В Тюмени с аншлагом проходит Чемпионат России по биатлону

В центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 14 по 22 марта проходит Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону. Тюменская область встречает главный старт сезона во всеоружии: трассы готовы, трибуны полны, а спортсмены уже дарят болельщикам яркие эмоции.

Первый день соревнований принес тюменцам повод для гордости. В мужском спринте на 10 км бронзовую медаль завоевал Александр Поварницын, уступив только Кариму Халили из Московской области и новосибирцу Роману Еремину.

«Гонки первого дня главного турнира сезона выдались на загляденье. У мужчин и женщин шла упорная борьба за медали. Спортсменам помогала в том числе и мощная поддержка зрителей на трибунах», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во второй день чемпионата трибуны собрали более 3,5 тысячи болельщиков . Зрители стали свидетелями драматичной женской гонки преследования, где развернулась нешуточная борьба. Победу одержала Анастасия Халили. У мужчин в пасьюте лучшим стал ее супруг – Карим Халили.

Всего в чемпионате принимают участие 184 спортсмена – 108 мужчин и 76 женщин – из 22 регионов России, а также национальная сборная Беларуси. Честь Тюменской области защищают 17 биатлонистов.

Чемпионат продлится до 22 марта. В программе – эстафеты и масс-старты. Организаторы подготовили развлекательную программу и бесплатные парковки для зрителей.