Банки переводят сделки с недвижимостью в мобильные приложения

Финансовые услуги переживают очередную цифровизацию: банки запускают в мобильном приложении оформление аккредитивов. Правда пока онлайн-сделки с недвижимостью работают только на вторичном рынке.

Аккредитив как правило используют в крупных сделках, чтобы защитить интересы сторон: при выполнении договора продавец гарантированно получит деньги, а покупатель — объект. В новом онлайн-варианте стороны сами определяют условия и сроки. Покупатель заполняет данные по объекту и продавцу в мобильном приложении. А банк переведет деньги продавцу только после выполнения всех условий, указанных в заявлении.

«Развитие цифрового селф-сервиса — стратегический приоритет», — комментирует Алексей Охорзин из ВТБ. По его словам, аккредитив сегодня становится таким же простым инструментом, как онлайн-платёж. Ранее оформление требовало личного визита в банк, заполнения бумажных документов и согласование деталей. Теперь этот процесс может быть и цифровым.