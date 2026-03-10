16+
​ИЖС теряет обороты: финансирование частного строительства сократилось на сотни миллиардов

Эксперт назвал реформу об обязательном использовании эскроу-счетов при строительстве ИЖС стресс-тестом для девелоперов

​ИЖС теряет обороты: финансирование частного строительства сократилось на сотни миллиардов
Фото: ru.freepik.com

Дефицит финансирования в сегменте индивидуального жилищного строительства в России по итогам 2025 года достиг 400-450 млрд рублей. К такому выводу пришли аналитики инвестиционной платформы «ВБетон», передают «Известия».

«Поскольку на ИЖС приходится две трети всего ввода жилья в стране — 59,5 млн кв. м из 91,5 млн кв. м за январь – ноябрь 2025 года, − дефицит создает системные риски для всей отрасли. Ключевой причиной нехватки средств стало вступление в силу с 1 марта 2025 года закона об обязательном использовании эскроу-счетов при строительстве частных домов по договорам подряда», − говорится в исследовании.

По словам аналитиков, если раньше застройщики могли использовать средства клиентов сразу, то теперь деньги замораживаются до завершения строительства. Это требует от компаний значительного объема собственных оборотных средств на весь период работ. Дополнительное давление оказывают высокие процентные ставки и ужесточение банковских требований к подрядчикам.

Основатель строительной компании GOOD WOOD Александр Дубовенко отметил, что переход на эскроу-счета действительно серьезно ударил по экономике отрасли.

«Да, действительно, эскроу-счета очень сильно ударили по экономике нашей отрасли. К сожалению, сделано это было слишком резко, слишком больно. И до этого, наоборот, разгоняли рынок, выдавали всем подряд наличными, как угодно, каким-то левым застройщикам, ИПшникам, всем раздавали деньги, фактически это были вертолетные деньги. А потом резко остановили всем абсолютно. Вот, это было очень больно. Но это хороший стресс-тест для компаний, которые готовились к серым или черным лебедям. Те компании, конечно же, неплохо устоят. А те, кто не готовились и как «Самолет» агрессивно росли и вкладывали деньги в убыточные проекты и не генерировали прибыль, тем, конечно, будет тяжеловато»,прокомментировал эксперт в своем канале на YouTube.

Между тем, ранее власти Сургута заявляли, что земельные участки под ИЖС город продолжает формировать и выставлять на аукционы.

«Вот, допустим, у нас сейчас на сегодняшний день размещено два лота – земельные участки на Черном Мысу. Пожалуйста, смотрите, стоимость от площади зависит. Поэтому любой участник может заявиться и приобрести себе земельный участок», – сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

При этом речь идет именно о частном строительстве, а не о комплексных коттеджных поселках:

«Если мы говорим про комплексную застройку ИЖС, то мы понимаем, что любая реализация такого проекта требует не только инженерной и транспортной инфраструктуры, но и социальной. Соответственно, мы понимаем, что при комплексе застройки ИЖС инвестору невыгодно реализовывать детский сад и школу».

В выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили, где появятся новые жилые проекты в Сургуте, какой будет доля индивидуального жилищного строительства и почему оно постоянно «не взлетает», почему власти утверждают, что инвестору «невыгодно строить школу и сад при ИЖС», и что это означает для горожан.

Также в этом выпуске – как КРТ и многоэтажная модель снова вытесняют смешанные и малоэтажные форматы, и что делать, чтобы новые районы не повторяли старые ошибки − без школ, без культуры и с «минимальной социалкой».


