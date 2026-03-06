16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,1500   EUR  91,8391  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?

Да 89.2%

Нет 10.8%

Всего голосов: 333

Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская область представит опыт развития медицинского туризма на крупнейшей выставке в Москве

Тюменский эксперт выступит на Международной выставке туризма и гостеприимства

​Тюменская область представит опыт развития медицинского туризма на крупнейшей выставке в Москве
Visit Tyumen
Visit Tyumen

С 11 по 13 марта в Москве пройдет Международная выставка туризма и гостеприимства MITT. В этом году в ней примут участие 40 стран и большинство регионов России. Ключевой темой MITT-2026 станет медицинский и оздоровительный туризм.

В рамках деловой программы Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья проведет сессию «Путешествие за здоровьем и долголетием. Тренды популярности оздоровительного туризма 2025-2026 гг.». Спикером на ней выступит директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Тюменская область не случайно представляет свой опыт в этом направлении. В 2025 году регион заключил соглашение со «СберМедИИ» о развитии медицинского туризма, а также стал обладателем гран-при Всероссийской туристической премии в номинации «Регион оздоровительного туризма». За 12 месяцев прошлого года область посетили более четырех миллионов человек.

Напомним, что туристический поток в регион стабильно растет. Только за новогодние каникулы 2026 года Тюменскую область посетили около 250 тысяч гостей – это больше, чем годом ранее. Традиционно высоким спросом пользуются термальные источники, а также культурно-исторические площадки: поток в Тобольский музей-заповедник в праздничные дни вырос более чем в два раза.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:11, просмотров: 175, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9 реклама на siapress.ru 
последние комментарии читаемые комментируемые

