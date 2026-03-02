В Тюменской области начинается предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов

Губернатор Тюменской области Александр Моор на президиуме регионального политсовета «Единой России» поставил задачу привлечь как можно больше жителей региона к формированию Народной программы. Этот документ станет стратегической основой, с которой партия пойдет на выборы.

В 2026 году тюменцам предстоит участвовать в двух крупных избирательных кампаниях – выборах депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы. Кроме того, дополнительные выборы пройдут в Тобольске, Ялуторовске, Бердюжском, Уватском и Омутинском округах.

Определять, кто именно представит «Единую Россию» на этих выборах, будут сами жители. Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая, и принять в нем участие смогут все желающие.

«Напомню, что перед региональным форумом «Есть результат!» на объекты, которые были построены в рамках нашей Народной программы, выезжали активисты «Единой России», депутаты, секретари первичных отделений. Поручил коллегам на местах организовать и провести аналогичные «народные комиссии», – подчеркнул глава региона.