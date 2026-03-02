Запасы нефти в России хватят на 62 года при текущей добыче — вице-премьер

Вице-премьер Александр Новак заявил, что при нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит на 62 года. Об этом он сообщил на открытой встрече со студентами в образовательном центре «Сириус», пишет РБК. «На сегодняшний день по запасам нефти наша страна находится на четвертом месте [в мире]», — сказал вице-премьер.

По данным презентации, которую представил Новак, доказанные запасы нефти в России оцениваются в 15 млрд тонн, еще 31 млрд тонн — предварительные, включая ресурсы, не подготовленные к добыче. По российским оценкам, больше запасов только у Ирака, Ирана и Саудовской Аравии — 19,6, 21,7 и 40,9 млрд тонн соответственно. При этом обеспеченность этих стран нефтью составляет 95, 133 и 90 лет.

Новак подчеркнул, что ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся новые объемы сырья. «Основная задача — чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и Министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть», — заключил он.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов отмечал, что объем доступных запасов зависит от активности недропользователей в сфере геологоразведки и воспроизводства ресурсной базы. По его словам, при переводе неподготовленных ресурсов в доказанные их объем обычно сокращается, а не все запасы рентабельны для разработки в текущих экономических условиях.

«По нашим подсчетам, из 19 млрд т только 13 окажутся реально пригодны к рентабельной разработке в текущих ценовых и налоговых условиях. В результате мы получаем уже не 31 млрд т, а 13 млрд т запасов нефти. Если разделить эту цифру на примерную годовую добычу, то получится, что у нас обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. Как раз до 2050 года», — говорил Казанов, упоминая Энергетическую стратегию России до 2050 года.

По данным Новака, общий объем добычи нефти в 2025 году составил 512 млн тонн против 516 млн тонн в 2024 году. Таким образом, показатель снизился на 0,8%.