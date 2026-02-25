16+
Александр Моор обсудил со Счетной палатой итоги работы и контроль за бюджетом 2026 года

Александр Моор обсудил со Счетной палатой итоги работы и планы по контролю за бюджетными средствами

Александр Моор обсудил со Счетной палатой итоги работы и контроль за бюджетом 2026 года
t.me/av_moor

В Тюменской области почти две трети бюджета на 2026 год заложено на социальные направления. Об этом заявил губернатор Александр Моор по итогам рабочей встречи с председателем Счетной палаты региона Дмитрием Огородниковым, где обсуждались результаты 2025 года и планы на текущий.

«Бюджет Тюменской области на протяжении многих лет сохраняет социальную направленность. В этом году почти 65% предусмотрено на развитие здравоохранения, образование, поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, помощь участникам СВО и их близким и другим группам населения», – отметил глава региона.

Эффективное использование бюджетных средств остается общей задачей правительства и Счетной палаты. Стороны договорились продолжать активную совместную работу по контролю за расходами и экономии в 2026 году.

Ранее Александр Моор подчеркивал, что в Тюменской области продолжится строительство всех начатых социальных и инфраструктурных объектов, поддержку социально незащищённых жителей, участников СВО и их семей.


Сегодня в 17:43
