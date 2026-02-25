Новые правила авиаперевозок в России с 1 марта 2026 года: возврат билетов, сохранение обратного перелета и рассадка семей

С 1 марта в России вступают в силу обновленные требования Минтранса РФ к авиаперевозчикам. Как сообщает канал «Стройкомплекс Югры», изменения расширяют права пассажиров и затрагивают возврат билетов, сохранение обратного перелета, стандарты обслуживания при задержках и поддержку семей с детьми.

В частности, отказ от полета будет считаться вынужденным, а значит пассажир сможет вернуть 100% стоимости даже по невозвратному тарифу, если рейс задержали более чем на 30 минут или отправили раньше расписания. К основаниям также отнесли болезнь близкого родственника и ситуацию, когда авиакомпания не предоставила место в оплаченном классе.

Еще одно нововведение касается билетов туда-обратно. Теперь, если пассажир опоздал на первый рейс, обратный билет не будет автоматически аннулироваться. Чтобы сохранить право на обратный перелет, нужно официально уведомить авиакомпанию.

Правила также уточняют стандарты обслуживания при задержке рейса. По информации канала, питьевую воду должны выдать в течение часа после двух часов ожидания, горячее питание — в течение двух часов после четырех часов ожидания. При длительном ожидании предусмотрено размещение в гостинице: не позднее чем через два часа, если вылет задерживается более восьми часов днем или шести часов ночью.

Для пассажиров с детьми предусмотрены отдельные изменения. Скидка 50% на перелет экономклассом по России будет действовать для ребенка в сопровождении любого взрослого, если билеты оформлены в одном бронировании. Кроме того, семьям с двумя и более детьми до 12 лет авиакомпании обязаны предоставлять соседние места в одном ряду, не разделенные проходом.