В Армизонском округе спроектируют очистные сооружения для подключения жилых домов и соцобъектов

В Армизонском округе Тюменской области разрабатывают проект строительства централизованной системы водоотведения и очистных сооружений канализации.

«Ведется разработка проектной документации по строительству централизованной системы водоотведения и очистных сооружений канализации в селе Армизонское. Документы уже направлены на прохождение государственной экспертизы. Положительное заключение ожидается в текущем году», – рассказал директор департамента ЖКХ региона Семен Тегенцев.

Глава ведомства осмотрел перспективную площадку вместе с заместителем главы округа Мрзабеком Садиновым и директором местного ЖКХ Николаем Ласковских.

Реализация проекта позволит подключить к централизованной системе многоквартирные дома и социальные объекты, что значительно улучшит экологическую обстановку в округе.

Работа по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе идет системно. Сейчас новые очистные сооружения канализации строятся в Упоровском и Юргинском округах. Еще 16 КОС планируется возвести в Тюменской области в рамках концессионных соглашений, заключенных в прошлом году.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркивал, что работа в этом направлении полностью соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».