В Тюменской области ищут подрядчиков для ремонта дорог

В Тюменской области стартует масштабный дорожный ремонт. Региональное ГКУ «Управление автомобильных дорог» объявило конкурсные процедуры на выполнение работ сразу на нескольких участках. В порядок приведут трассы, расположенные в Тюменском, Нижнетавдинском и Ярковском районах, а также в областном центре.

Согласно документации, опубликованной заказчиком, общая протяженность обновленных дорог составит 27 километров. В списке объектов – участки дорог Тюмень – Нижняя Тавда, Тюмень – Боровский – Богандинский, Обход Тюмени, Каскара – Торгили – Ключи – Петрунькино, Ожогина – Патрушева, подъезды к Тюмени со стороны Кургана и Екатеринбурга, а также дорога Ялуторовск – Ярково.

Подрядчику предстоит выполнить большой комплекс работ: срезать старый асфальт, уложить новые слои покрытия, укрепить обочины и нанести свежую разметку термопластиком. На некоторых объектах дополнительно обустроят тротуары, заездные карманы и остановочные площадки с установкой бордюров и автопавильонов. Особое внимание уделят контролю качества – в контракте прописаны требования к лабораторным испытаниям материалов и поэтапной приемке скрытых работ.

Завершить все работы подрядчик обязан до 1 ноября 2026 года. Начальная цена контракта приближается к 843 миллионам рублей, итоговая сумма определится после торгов. Финансирование будет идти из областного бюджета. Победитель конкурса должен будет привлечь к исполнению контракта малый бизнес в объеме не менее 25 процентов от стоимости заказа. Гарантия на новое покрытие составит от двух до восьми лет в зависимости от интенсивности движения на участке.

Напомним, что в регионе утвердили план дорожных работ на 2026 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: обновят более 97 километров региональных трасс и 12,5 километра дорог местного значения.