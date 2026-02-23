16+
​В обновленных медучреждениях Тюменской области устанавливают современное оборудование

В Голышмановской больнице завершился капитальный ремонт поликлиники, стоматологии и инфекционного отделения

​В обновленных медучреждениях Тюменской области устанавливают современное оборудование
Фото национальныепроекты.рф

В Тюменской области продолжается системное обновление первичного звена здравоохранения. В феврале в Областной больнице № 11 в Голышмановском округе завершился капитальный ремонт первого этажа поликлиники, стоматологического и инфекционного отделений. Работы выполнены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В обновленных помещениях создали удобную среду для пациентов, учитывающую потребности маломобильных граждан. В каждом кабинете появились QR-коды, с помощью которых можно оставить отзыв о приеме врача, рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Главный врач больницы Павел Грибанов рассказал, что в медучреждении установили новое эндоскопическое и стоматологическое оборудование, закупили мебель, создали удобные рабочие места для врачей с современной оргтехникой и обновили зоны ожидания для пациентов. Также заработали открытая регистратура и новый гардероб.

В прошлом году в регионе установлено 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и филиалы поликлиник. Капитально отремонтированы более десяти объектов здравоохранения.


23 февраля в 12:28
