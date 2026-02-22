В тюменском центре «Градостроитель» внедрили новый комплекс для восстановления пациентов

В лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области начал работу программно-аппаратный комплекс «Сенсория 65». Современное отечественное оборудование позволяет врачам выстраивать индивидуальные программы восстановления, работать с двигательными и когнитивными нарушениями, а также вовлекать пациентов в реабилитацию с первых занятий.

Новое оборудование приобретено по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Как отметил губернатор Александр Моор, задача региона – настроить работу современных технологий на результат и сделать их доступными людям.

«Градостроитель» является крупнейшим реабилитационным центром Тюменской области с мощной материально-технической базой и высокопрофессиональными специалистами. Здесь проходят восстановление все категории пациентов, включая ветеранов специальной военной операции. Внедрение нового комплекса позволит обеспечить еще более качественное и быстрое восстановление.