Более 24 тысяч тюменцев посетили лекции общества «Знание» в 2025 году

В Тюмени на заседании Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание» губернатор Александр Моор вручил благодарственные письма лучшим лекторам. Награды получили специалисты, которые внесли значительный вклад в просветительскую деятельность Тюменской области.

«Российское общество «Знание» активно занимается решением воспитательных задач и стало ведущей просветительской организацией страны», – отметил глава региона.

Тюменская область демонстрирует высокие показатели в этой сфере. Только за 2025 год охват аудитории превысил 24 тысячи человек, проведено более 430 лекций по актуальным вопросам геополитики, патриотизма, социальной поддержки, духовно-нравственного воспитания. Кроме того, регион вошел в тройку лидеров по приглашению топ-лекторов федерального уровня.

«Все это говорит о доверии жителей к лекторам «Знания», к их объективности и точности передачи информации», – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор добавил, что сеть просветительских площадок в муниципалитетах в этом году продолжит расширяться, чтобы сделать знания доступными для жителей всех уголков области.