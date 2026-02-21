В год единства народов России в Тюменской области состоятся тематические события

В Тюменской области дали старт Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным. Торжественная церемония открытия прошла с участием губернатора Александра Моора, который назвал регион образцом сохранения межнационального согласия.

«В мире и согласии здесь живут представители более 150 национальностей и народностей. Каждый вносит вклад в развитие региона», – отметил глава области.

На заседании регионального оргкомитета, которое провел Моор, утвердили план патриотических мероприятий на весь год. К их реализации подключатся все национально-культурные организации Тюменской области.

Губернатор напомнил, что история края хранит яркие примеры единства разных народов – в годы Великой Отечественной войны и в период создания нефтегазового комплекса. Сегодня эту традицию продолжают бойцы из Тюменской области, участвующие в специальной военной операции.

«Среди наших бойцов – представители разных народов. Их объединяет главное – ответственность за будущее Родины и готовность ее защищать», – подчеркнул Александр Моор.

Завершая церемонию, губернатор обратился к жителям: «Общее культурное наследие, историческая память, общие герои и победы – это то, что делает нас сильнее. Мы – одна страна!»