В Тюмени прошел Зимний форум по охране труда

Тюмень приняла масштабный Зимний форум по охране труда, собравший порядка 180 специалистов из разных регионов страны. В этом году мероприятие вышло на новый уровень, превратившись из локального события в полноценную межрегиональную площадку для профессионального диалога.

Ключевые темы форума затронули самые актуальные аспекты современной производственной безопасности. С приветственным словом и докладом о региональном опыте выступила начальник управления трудовых отношений департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Ведрова. Она рассказала о результатах государственно-частного партнерства в этой сфере и обозначила ключевые тренды отрасли.

В ходе пленарного заседания участники сосредоточились на решении наиболее сложных вопросов. Среди них — роль специалиста по охране труда при расследовании несчастных случаев на производстве, создание по-настоящему безопасной и инклюзивной среды, а также повышение эффективности работы за счет внедрения технических решений. Отдельное внимание уделили человеческому фактору: эксперты обсудили подходы к формированию у сотрудников индивидуальной приверженности безопасности труда.

Дискуссии продолжились на двух тематических секциях, где участники рассмотрели безопасность через призму заботы о людях, а также обсудили модель партнерства охраны труда и культуры безопасности.

Ярким событием деловой программы стали VR-соревнования по производственной безопасности. Участники форума смогли на практике оценить возможности виртуальной реальности для отработки навыков в условиях, максимально приближенных к реальным, но без малейшего риска.

Кроме того, для гостей форума работали две вдохновляющие выставки. Экспозиция изобразительного искусства «Человек труда и индустрия» представила взгляд профессиональных художников на рабочие профессии. Неподдельный интерес вызвали и работы юных талантов — конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» подарил участникам форума яркие эмоции и напомнил, ради чего, собственно, ведется эта серьезная работа.