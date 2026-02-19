​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга

Наш регион поднялся на третье место в национальном рейтинге качества жизни и уже пятый год подряд входит в число лидеров. Итоги исследования представили Президенту Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ.

Высокая позиция — это результат системной работы последних лет. За это время в области построили 26 школ, 20 детских садов и ввели более 10 млн квадратных метров жилья. При этом новые районы развиваются не точечно, а вместе с социальной инфраструктурой — чтобы людям было удобно жить, работать и растить детей.

«Современные города строятся вокруг потребностей человека», — отмечал губернатор Александр Моор. Именно такой подход и формирует среду, которую жители оценивают как комфортную и перспективную.