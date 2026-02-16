В России появится единый реестр банковских карт граждан

Банк России подтвердил создание единой базы данных банковских карт граждан. Реестр разрабатывается в рамках проекта «Антифрод 2.0» и позволит учитывать общее количество карт, открытых на одного человека в разных банках, сообщили в пресс-службе регулятора РБК.

«В рамках проекта «Антифрод 2.0» (законопроект о противодействии преступлениям в информационном пространстве) мы прорабатываем создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства. Централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках», − говорится в сообщении.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев заявил, что регулятор и Минцифры совместно проработали ключевые вопросы, связанные с созданием базы. По его словам, подготовка единого реестра может занять около года.