В Госдуму внесли законопроект о запрете «молельных комнат» в многоквартирных домах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ подготовили 67 парламентариев, среди них лидеры всех фракций, кроме «Единой России», а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой. О содержании инициативы сообщил РБК.

Авторы предлагают внести изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В нем хотят закрепить запрет на проведение богослужений, религиозных обрядов и собраний в нежилых помещениях и пристройках к многоквартирным домам.

При этом проводить религиозные обряды в жилых квартирах разрешат, но только для личных духовных потребностей людей, которые законно там проживают. Отдельно планируется прописать запрет на миссионерскую деятельность в жилых помещениях.

В пояснительной записке говорится, что сейчас такие мероприятия в квартирах носят массовый характер и вызывают конфликты с соседями. Авторы считают, что право на свободу вероисповедания должно сохраняться, но не в ущерб другим жильцам.

Петр Толстой заявил, что к нему поступают обращения о «молельных квартирах, комнатах и даже подвалах». По его словам, многоквартирные дома должны оставаться местом отдыха и спокойствия, а массовые религиозные церемонии в подъездах и квартирах создают неудобства.

«Мы не против каких-либо религиозных обрядов. Но пусть они совершаются в наиболее подходящих для этого местах. Многоквартирные дома – это территория спокойствия и отдыха для взрослых и детей. Не думаю, что шум и прочие неудобства, связанные с проведением массовых религиозных церемоний в квартирах, подъездах или на детских площадках, этому хоть как-то способствуют», – высказался он.

В Центральном духовном управлении мусульман России инициативу в целом поддержали, но отметили, что одними запретами проблему не решить. Председатель ЦДУМ Талгат Сафа Таджуддин в комментарии РБК заявил, что молельные комнаты в домах действительно могут мешать соседям, однако предложил создавать небольшие помещения для молитвы в общественных местах.

«Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на четыре-пять человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – пояснил он.

Попытки ограничить проведение богослужений в многоквартирных домах предпринимались и ранее. В 2024 и 2025 годах аналогичные законопроекты вносили депутаты «Новых людей» и КПРФ, однако до первого чтения они пока не дошли.