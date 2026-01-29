В России банки стали чаще блокировать переводы с комментариями от отправителя

Некоторые формулировки в комментариях к переводам с карты на карту могут стать причиной блокировки операции. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишут «Ведомости».

По его словам, банки обязаны соблюдать закон о противодействии легализации доходов, поэтому их системы автоматически анализируют поле «сообщение получателю». Как отметил Хаминский со ссылкой на данные Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физическими лицами проходят дополнительные проверки, а доля операций, заблокированных из-за комментариев, в 2024 году выросла на 15%.

Юрист уточнил, что помимо очевидных запретов, связанных с незаконной деятельностью, блокировки часто происходят из-за комментариев, которые могут указывать на использование личной карты для коммерческих расчетов. В качестве примеров он назвал формулировки «оплата услуг», «за товар», «заказ», «аренда» и другие выражения, позволяющие трактовать перевод как предпринимательский.

Хаминский рекомендовал по возможности не заполнять поле комментария при переводе, а необходимую информацию передавать через SMS или мессенджеры, чтобы снизить риск приостановки операции из-за автоматического анализа банковских систем.