Югорчан предупреждают о новой мошеннической схеме для получения доступа к Госуслугам

Мошенники придумали новую схему по взлому Госуслуг — при помощи хитрых фишинговых писем
Фото Госуслуги

Мошенники начали массовую рассылку фишинговых писем, нацеленных на пользователей портала «Госуслуги». В сообщениях адресатам предлагают «обновить электронную почту» якобы для сохранения доступа к аккаунту, сообщает РИЦ «Югра». Письма оформлены правдоподобно: в них используют официальные логотипы, а обращение часто идет по имени пользователя. Цель злоумышленников — получить доступ к личному кабинету для кражи данных или денег.

Особенностью новой схемы стал поддельный номер телефона, указанный в теле письма. Жертве предлагают позвонить по нему для «подтверждения данных». Если человек набирает номер, он попадает к мошенникам. После этого злоумышленники убеждают следовать инструкциям и могут попросить сообщить коды подтверждения или пароли, что приводит к взлому.

Чтобы отличить подделку и защититься, рекомендуется проверять адрес отправителя: настоящие уведомления от «Госуслуг» приходят только с почты no-reply@gosuslugi.ru. Также советуют не переходить по ссылкам и не звонить по номерам из подозрительных писем, а любые изменения данных выполнять только через официальное приложение или сайт gosuslugi.ru, заходя в личный кабинет напрямую.

Кроме того, пользователям рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию и предупредить о схеме родственников, особенно старшее поколение. В случае сомнений или подозрений на взлом следует обращаться в службу поддержки портала через официальные каналы.


Сегодня в 15:37, просмотров: 268, комментариев: 0
