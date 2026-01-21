В России 1 февраля проиндексируют все федеральные социальные выплаты

Все социальные выплаты и пособия, которые подлежат индексации с 1 февраля, будут перечислены получателям автоматически в повышенном размере, без подачи заявлений. Об этом сообщили в Социальном фонде России, пишут «Ведомости».

«Размер повышения с 1 февраля составит 5,6%, согласно проекту постановления правительства РФ», — отмечается в сообщении.

Индексация в первую очередь затронет людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других получателей федеральных льгот. Эти категории граждан получают ежемесячную денежную выплату дополнительно к пенсии — в феврале она увеличится на 5,6%.

На тот же уровень будет проиндексирован материнский капитал. Для семей, которые ни разу не распоряжались его средствами, сумма вырастет более чем на 38 тыс. рублей и составит почти 729 тыс. рублей. При оформленном материнском капитале на второго ребенка без использования средств размер увеличится на 51 тыс. рублей, до 963 тыс. рублей. Если часть средств по сертификату уже израсходована, будет проиндексирован остаток.

Соцфонд также повысит ряд выплат семьям. Увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка с февраля составит 28,5 тыс. рублей. Для семей, усыновляющих ребенка-инвалида или ребенка старше восьми лет, выплата превысит 217 тыс. рублей. Аналогичная сумма предусмотрена при усыновлении нескольких детей — братьев и сестер.

Кроме того, в феврале проиндексируют страховые выплаты работникам, получившим производственную травму или профзаболевание. Максимальный размер единовременной выплаты увеличится до 163,6 тыс. рублей, максимальная сумма больничного — до 503 тыс. рублей. Предельный размер ежемесячного пособия при утрате трудоспособности составит 125,8 тыс. рублей.