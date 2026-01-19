По итогам 2025 года российские застройщики получили суммарно больше 5,5 трлн рублей

Совокупная выручка российских застройщиков по итогам 2025 года выросла и достигла рекордной за всю историю наблюдений отметки в 5,57 трлн рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Аналитики зафиксировали рост выручки от продаж недвижимости в большинстве российских мегаполисов. В Нижнем Новгороде показатель увеличился на 49%, в Перми, Омске и Ростове-на-Дону — на 20-30%. При этом негативная динамика отмечена в Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске.

Совокупные объемы продаж квартир российскими девелоперами в 2025 году также выросли — на 2,4% по сравнению с 2024 годом. За 12 месяцев застройщики реализовали 584 тыс. новых квартир. По оценке экспертов, это позволило добиться максимальной совокупной выручки в современной российской истории. «Это — максимальный результат за все время существования первичного рынка недвижимости в России», — пришли к выводу аналитики.

В то же время ряд экспертов прогнозирует отрасли скорый кризис на фоне сворачивания всеобщей льготной ипотечной программы. После ее завершения спрос на квартиры в новостройках начал снижаться, а объемы нераспроданного жилья в городах-миллионниках — расти. По мнению аналитиков, с учетом высокой стоимости нового жилья такие тенденции могут закрепиться в 2026 году, что негативно скажется на финансовых показателях части девелоперов.