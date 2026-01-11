Одежда и обувь стали главными покупками, о которых россияне пожалели в 2025 году

Россияне чаще всего жалеют об импульсивных покупках одежды, смартфонов и БАДов. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Самыми неудачными тратами 2025 года участники опроса чаще всего называли одежду и обувь – о них пожалели 5% респондентов. Еще по 4% признались, что зря купили новый смартфон или продукты питания, чаще всего – сладкое и мучное. Бытовая техника разочаровала 3% опрошенных, а БАДы и косметика – по 2%.

При этом больше трети россиян (36%) заявили, что в уходящем году не делали бесполезных покупок вовсе. Причем женщины уверены в разумности своих трат заметно чаще мужчин: так ответили 49% россиянок против 28% мужчин.